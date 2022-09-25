Россия выдворяет японского консула из-за шпионского скандала
Во Владивостоке сотрудники ФСБ России задержали японского консула Мотоки Тацунори за шпионаж, сообщают российские СМИ.
СМИ отмечают, что сотрудники спецслужбы задержали консула во время получения за деньги данных ограниченного распространения о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Тацунори объявили персоной нон грата. Он должен покинуть страну в течение 48 часов.