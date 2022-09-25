Руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин заявил «Газете.Ru», что если получивший гражданство России экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден захочет стать членом партии, его заявление «обязательно рассмотрят».

«Пока что Сноуден к нам не обращался с каким-либо идеями о сотрудничестве. Однако у нас идет всероссийский набор в ЛДПР в память об основателе партии. Мы приглашаем подавать заявления всех, кто симпатизирует идеям Владимира Жириновского, – сейчас их точность наглядно подтверждена и сомнений не вызывает. Поэтому если гражданин России господин Сноуден захочет стать обладателем второго после паспорта важнейшего документа в жизни – партбилета, мы ждем его заявления и обязательно его рассмотрим», - сказал Дюпин.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Эдварду Сноудену гражданства России.