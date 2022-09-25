В Беларуси оценили угрозу применения ядерного оружия

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что считает реальной угрозу применения ядерного оружия. Об этом он заявил в Нью-Йорке на заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, передает БелТА.

«Беспрецедентный уровень напряженности и недоверия, влекущий за собой рост рисков военной конфронтации, делает ядерное оружие и угрозу его применения почти столь же реальными, как и 70 с лишним лет назад», - заявил глава белорусского МИД.

По его словам, Договор о нераспространении ядерного оружия, являющийся основополагающим документом в сфере международной безопасности и нераспространения, проверяется на прочность многочисленными вызовами регионального и глобального характера.

«Никто из государств-участников конференции не поставил под сомнение значимость договора, его ключевое значение как краеугольного камня глобального режима ядерного нераспространения», - заметил министр.