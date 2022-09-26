Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 26 сентября 2022, 21:44

После массовой мобилизации, объявленной в России 21 сентября, число покинувших страну мужчин призывного возраста приближается к 300 тысячам. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в ФСБ РФ. Пока официального запрета на выезд из страны мужчин призывного возраста нет, однако ожидается, что он вступит в силу 27 или 28 сентября.

Юрий Чиков, российский правозащитник и юрист, заявил, что ФСБ уже не позволяет военнообязанным покидать страну. В настоящее время на сухопутных границах России с Финляндией, Казахстаном и Грузией выстраиваются длинные очереди желающих покинуть страну. По имеющимся данным, правительство Грузии уже ограничило въезд граждан России в страну, посчитав этот наплыв «угрозой национальной безопасности». Мобилизация сопровождается также акциями протеста по всей стране. Наиболее масштабные волнения отмечены в Дагестане. Есть сообщения о том, что население других республик Северного Кавказа готовится выйти на улицы в знак протеста против войны. На прошлой неделе, в момент, когда мобилизация сопровождалась массовым бегством россиян из страны, на обсуждение Госдумы неожиданно была внесена поправка к Закону о гражданстве, которое теперь будет предоставляться в ускоренном порядке мигрантам, прослужившим до одного года в армии, на флоте и в других вооруженных формированиях Российской Федерации.

Эта поправка, цель которой в особых разъяснениях не нуждается, была незамедлительно принята Госдумой, одобрена Советом Федерации и поприветствована Владимиром Путиным. И хотя сегодня сотни, если не тысячи мигрантов из республик бывшего СССР, уже имеющих гражданство РФ, чтобы избежать призыва, хотят вернуться в свои страны, принятая Госдумой поправка к Закону о гражданстве выглядит достаточно привлекательно. Тем более, если учесть, что речь идет о миллионах мигрантов из республик Центральной Азии. Как известно, эти люди десятилетиями выполняют грязную работу в больших городах России. Ежегодно сотни тысяч граждан приезжают из стран Центральной Азии в Москву, где трудятся дворниками, уборщиками, строителями… Они составляют основную часть работников сферы услуг, которую этнические русские обычно избегают. Исследователь миграции Ян Матусевич утверждает, что принятая Госдумой поправка направлена на то, чтобы спасти от мобилизации состоятельных россиян из Москвы и Санкт-Петербурга и отправить вместо них на украинский фронт мигрантов из Центральной Азии.

В основном, мигранты прибывают в Россию из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Три эти центральноазиатские государства отличаются политической лояльностью к России. В то же время, в связи с введением международных санкций против России и Беларуси, официальные Ташкент, Бишкек и Душанбе уже поспешили предупредить своих граждан: тем, кто нарушит законы и примет участие в чужой войне, грозит тюремное заключение. 22 сентября Генпрокуратура Узбекистана заявила, что участие в иностранной войне наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Согласно официальной российской статистике, во втором квартале текущего года половина приехавших на работу в Россию из Центральной Азии, то есть, 1,54 миллиона человек, являются гражданами Узбекистана. В тот же день посольство Кыргызстана в Москве сообщило, что за участие ее граждан в зарубежных войнах предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Бывший премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов призвал официальный Бишкек помочь до 500 тысячам этническим киргизам, которые имеют российское гражданство, а потому могут быть мобилизованы в действующую армию.