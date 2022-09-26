Макрон призвал Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров

«Франция призывает к разрядке напряженности и возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном». Об этом заявил в понедельник, 26 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Париже.

Он отметил, что «ситуация на границе остается весьма критической».

«Париж убежден, что применение силы не может стать решением проблемы ни для одной из сторон, и что диалог должен быть возобновлен путем переговоров без промедления», - отметил французский лидер.