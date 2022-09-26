Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью детей в результате нападения на школу в городе Ижевск.

«Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко потрясен известием о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №88 города Ижевск. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в письме.