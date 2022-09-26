Что обсудили Хикмет Гаджиев и Колин Калл?
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Колином Каллом. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в США.
Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, в том числе региональной безопасности.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!