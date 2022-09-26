В Иране студенты бойкотировали учебу

Студенты 18 иранских университетов объявили о бойкоте занятий в знак солидарности с участниками протестов, начавшихся после смерти убитой полицией нравов Махсы Амини, сообщают оппозиционные иранские СМИ.

Напомним, что массовые протесты в Иране начались 17 сентября после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов: сотрудники органов обвинили ее в неправильном ношении хиджаба и отвезли в отделение. Там девушке стало плохо, и через некоторое время она умерла.