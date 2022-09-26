Белый дом о возможности ядерной катастрофы

«В данный момент США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие». Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что США воспринимают угрозы очень серьезно, однако не видели каких-либо оснований для изменения собственного уровня готовности ядерных сил на нынешнем этапе.

Также она добавила, что страны Запада готовы усилить антироссийские санкции в случае присоединения Россией территорий Украины после «референдумов».

«Мы готовы создать дополнительные быстрые и жесткие экономические издержки для России вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на эти действия, которые мы в настоящий момент наблюдаем», - отметила пресс-секретарь.