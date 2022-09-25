Левон Тер-Петросян: «Нужно подписать мир с Азербайджаном»

«С Азербайджаном и Турцией должны быть подписаны соглашения, так как нет альтернативы». Об этом в эфире Общественной телекомпании заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Он отметил, что если не подписать документ и не заключить мир с двумя соседями, Армения больше не сможет восстановить 70-летние реалии Советского Союза.

«Мы снова должны построить государство», - сказал он.