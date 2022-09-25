Как известно, команда Джанни Де Бьязи заняла 2-е место в группе 3 лиги «С». Сборная набрала 10 очков с разницей мячей 7-4. Это второй показатель среди команд, занявших 2-е места в лиге «С». Нас опередил только Люксембург, набравший 11 очков. А вот Болгария и вторая команда группы 2 (Косово, Северная Ирландия или Кипр), в которой последний тур будет сыгран сегодня, показали более низкие результаты.

1-е места в лиге «С» заняли Турция, Греция, Казахстан и Грузия. В марте следующего года стартует обычный отборочный турнир для попадания на Евро-2024. По две лучшие команды из десяти групп получат путевки в финальную часть. Если две сборные из четырех вышеназванных пробьются на Евро-2024 через отборочный турнир, то Азербайджан в марте 2024 года сможет сыграть в полуфинальном стыковом матче.

Насколько это реально? К примеру, сборные Турции и Греции могут успешно сыграть в отборе и занять хотя бы 2-е места. Или почему бы Грузии не удивить Европу вместе с ее молодой звездой Хвичей Кварацхелия?

Одним словом, будем болеть в отборе за сборные трех соседних государств и греков. Впрочем, и у сборной Азербайджана будет шанс попасть на Евро-2024 через отбор. Жеребьевка квалификации состоится 9 октября. Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2023 года.