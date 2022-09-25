Госдеп: «Сноуден должен предстать перед судом»

«Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, несмотря на получение российского гражданства, остается гражданином США и должен предстать перед американским правосудием». Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

По его словам, Сноуден должен вернуться в США и ответить перед судом, как и любой другой американец.

Напомним, что ранее в понедельник, 26 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Эдварду Сноудену российского гражданства.