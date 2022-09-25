В Турции атаковали полицейский участок, есть раненые

В турецком городе Мерсин произошло вооруженное нападение на отделение полиции, передают турецкие СМИ.

Сообщается, что в ходе нападения были ранены два сотрудника полиции.

По имеющейся информации, неизвестные подъехали к полицейскому участку на автомобиле и открыли огонь по сотрудникам правопорядка из огнестрельного оружия. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, скорой помощи и пожарные.