Казахстан может ограничить срок пребывания россиян в стране

Казахстан собирается ограничить срок пребывания в стране граждан России без загранпаспорта 90 днями, сообщают местные СМИ.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение поправки к правилам выдачи иностранцам разрешений на временное и постоянное проживание в стране, исключающие возможность получить такое разрешение по внутреннему российскому паспорту.

Сейчас россияне могут въезжать в Казахстан по внутреннему или загранпаспорту и находиться там до 30 дней без регистрации и еще 60 дней – после регистрации по месту пребывания в Миграционной службе МВД. Затем можно оформить разрешение на временное или постоянное пребывание. Тем, кто этого не сделал, нужно покинуть страну минимум на 90 дней.

Отмечается, что общественное обсуждение поправки продлится до 10 октября.