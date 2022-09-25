Гудрат Гасангулиев призвал восстановить транспорт: вернуть трамваи, построить метро, запретить ввоз подержанных автомобилей

«В Баку в срочном порядке следует принять специальную Государственную программу по восстановлению транспортной инфраструктуры , - заявил председатель Партии Народного фронта Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев. – Для решения транспортных проблем нашей столицы необходимо привлечь соответствующие финансовые ресурсы, пригласить из-за рубежа высококвалифицированных специалистов, а также привлечь к работе местные и иностранные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками».

Депутат отметил, что в Баку должны быть проложены трамвайные линии, которые соединят центр города с такими бакинскими поселками, как Гюнешли и Ахмедлы.

«К реконструкции городской транспортной инфраструктуры можно привлечь иностранные компании, чтобы они сами инвестировали и строили трамваи, линии метро и автомагистрали, получая прибыль на их эксплуатации, - предложил Гасангулиев. – В Баку необходимо построить еще несколько новых линий метрополитена и около ста новых станций. Учитывая затраты Азербайджана на восстановительные работы в Карабахе и укрепление обороноспособности государства, следует привлечь к этому проекту иностранных инвесторов».

Помимо этого, депутат Милли Меджлиса считает, что в азербайджанской столице должны быть построены многоэтажные паркинги не менее, чем на два миллиона автомобилей.

«Для этого местным предпринимателям должны быть предоставлены долгосрочные кредиты под низкие проценты, - считает Гасангулиев. – На нынешнем этапе государство должно отказаться от системы автобусных перевозок пассажиров. Государственная компания AZAL должна быть разделена на три независимые структуры и приватизирована, чтобы перевозкой пассажиров занялись частные компании. Необходимо соблюдать высокие стандарты, обеспечивая потребности бакинцев в городском транспорте. В частности, следует запретить ввоз в страну автомобилей, которые использовались более пяти лет. Подержанные автомобили со сроком эксплуатации от 15 до 20 лет должны быть, в зависимости от их технических характеристик, приобретены и утилизированы государством, а их владельцам выданы долгосрочные кредиты под низкие проценты для покупки современных электромобилей».

По мнению Гудрата Гасангулиева, основные средства для решения этих проблем могут быть выделены из Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

«Кроме того, для предотвращения притока молодежи в Баку из районов республики, в регионах должны быть созданы производственные и перерабатывающие предприятия. Для этого необходимо расширить экономические реформы с целью улучшения бизнес-среды, а также принять дополнительные меры по обеспечению верховенства закона, чтобы регионы страны стали привлекательными как для азербайджанских, так и иностранных инвесторов», - добавил депутат Милли Меджлиса.