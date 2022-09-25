Джорджа Мелони, чья коалиция правых партий одержала убедительную победу на досрочных выборах в итальянский парламент, причем как в Палату депутатов, так и в Сенат, буквально с детства привыкла к лидерским позициям: свою первую организацию протеста против реформы образования она создала в 15 лет. К 31 году, когда она стала самым молодым в истории Италии министром, Мелони имела опыт лидерства в ряде организаций правого, профашистского типа. Сейчас ей 45 лет, и она вскоре станет первой в истории Италии женщиной-премьер-министром.

Свою партию «Братья Италии», с которой она вошла в нынешнюю предвыборную коалицию, Джорджа Мелони основала десять лет назад, и в партийной символике сохраняется отсылка к фашистскому прошлому страны: факел в цветах национального флага. В традиции итальянских ультраправых он символизирует вечный огонь на могиле Бенито Муссолини.

Мелони никогда не скрывала своих симпатий к дуче, настаивая на том, что историю Италии следует принимать во всей ее сложности. Правда, перед нынешними выборами она притушила радикальную сторону своих воззрений: к чему пугать избирателей.

Пожалуй, именно она является воплощением здравого смысла и прагматизма, поскольку партнерами «Братьев» являются «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони. Оба лидера отличились в свое время жаркой поддержкой Владимира Путина. Мелони, по стандартам европейских ультраправых, тоже делала реверансы в сторону России, но с началом большой войны заняла жесткую позицию и поддержала все санкции против путинского режима, постаралась укрепить репутацию верной евроатлантистки и выступила за военную помощь Украине.

Эксперты утверждают, что, если у госпожи премьера будут проблемы с голосами партнеров по коалиции, она сможет добирать поддержку у депутатов от Демократической партии, которая стала второй по результатам выборов. Те-то более адекватны в восприятии как внешнеполитической, так и внутриполитической повестки.