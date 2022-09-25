В Италии пришла к власти сторонница Муссолини главная тема
Джорджа Мелони, чья коалиция правых партий одержала убедительную победу на досрочных выборах в итальянский парламент, причем как в Палату депутатов, так и в Сенат, буквально с детства привыкла к лидерским позициям: свою первую организацию протеста против реформы образования она создала в 15 лет. К 31 году, когда она стала самым молодым в истории Италии министром, Мелони имела опыт лидерства в ряде организаций правого, профашистского типа. Сейчас ей 45 лет, и она вскоре станет первой в истории Италии женщиной-премьер-министром.
Свою партию «Братья Италии», с которой она вошла в нынешнюю предвыборную коалицию, Джорджа Мелони основала десять лет назад, и в партийной символике сохраняется отсылка к фашистскому прошлому страны: факел в цветах национального флага. В традиции итальянских ультраправых он символизирует вечный огонь на могиле Бенито Муссолини.
Мелони никогда не скрывала своих симпатий к дуче, настаивая на том, что историю Италии следует принимать во всей ее сложности. Правда, перед нынешними выборами она притушила радикальную сторону своих воззрений: к чему пугать избирателей.
Пожалуй, именно она является воплощением здравого смысла и прагматизма, поскольку партнерами «Братьев» являются «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони. Оба лидера отличились в свое время жаркой поддержкой Владимира Путина. Мелони, по стандартам европейских ультраправых, тоже делала реверансы в сторону России, но с началом большой войны заняла жесткую позицию и поддержала все санкции против путинского режима, постаралась укрепить репутацию верной евроатлантистки и выступила за военную помощь Украине.
Эксперты утверждают, что, если у госпожи премьера будут проблемы с голосами партнеров по коалиции, она сможет добирать поддержку у депутатов от Демократической партии, которая стала второй по результатам выборов. Те-то более адекватны в восприятии как внешнеполитической, так и внутриполитической повестки.
Партнерам по коалиции придется наступить на горло и своему евроскептицизму. У страны долг в 150% ВВП, и без помощи Евросоюза Италии не обойтись. Кроме того, стране как самой пострадавшей от пандемии ковида полагается план восстановления в размере 191,5 миллиарда евро. Нужно быть полными безумцами, чтобы от него отказаться.
Следует отметить, что пребывание в Евросоюзе, как и в НАТО, настолько выгодно для участников этих союзов, что какие-то идеологические фокусы, способные помешать этой выгоде, уже привычно выносятся за скобки.
В лице Джорджи Мелони избиратели увидели сильного лидера и постарались удовлетворить свой спрос на новизну и перемены. Правительственная чехарда давно утомила итальянцев, а Мелони предложила провести конституционную реформу, которая преобразует Италию из парламентской республики в президентско-парламентскую, по французскому образцу, когда есть и сильная фигура президента, и премьер-министр во главе правительства.
Руки у нового правительства до этих перемен дойдут лишь в следующем году. И да, не будем забывать, что президент Серджо Маттарелла еще не внес кандидатуру Мелони на пост премьера, вся процедура назначения и формирования правительства впереди.
«Мужское» название политической партии во главе с женщиной не должно смущать, это первые слова итальянского гимна: «Братья Италии, Италия пробудилась…» Утверждать, что Италия точно пробудилась, сделав эмоциональную ставку на женщину с характером, было бы преждевременно. Москве радоваться нечему, Брюссель справедливо насторожился. Что выйдет, не знает и сама Джорджа Мелони.