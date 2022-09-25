АФФА и Де Бьязи: как уволить тренера после трех побед?

Эльмир Алиев, отдел спорта 03:40

Сборная Азербайджана по футболу завершила выступление в Лиге наций, заняв 2-е место в своей группе и имея лишь теоретические шансы на участие в стыковых матчах за право сыграть на Евро-2024. Цикл остался позади. 30 сентября у главного тренера Джанни Де Бьязи истекает срок контракта. И сейчас главный вопрос: будет ли он продлен?

Де Бьязи, выведший Албанию на Евро-2016, был назначен на пост главного тренера национальной команды Азербайджана в июле 2020 года, в самый разгар пандемии. За эти два года с небольшим наша сборная провела 28 матчей, в которых одержала 5 побед, 7 раз сыграла вничью и 16 раз проиграла. В сентябре 2020 года руководимая итальянцем команда стартовала во втором розыгрыше Лиги наций. В группе с Черногорией, Люксембургом и Кипром была одержана лишь одна победа и набрано 6 очков. В итоге только 3-е место. При этом в последних трех играх подопечные Де Бьязи не проиграли, трижды подряд сыграв с соперниками по нулям. Тогда появилась надежда, что шести матчей в Лиге наций хватило итальянцу, чтобы понять, что из себя представляет азербайджанский футбол. А значит, дальше будет легче, и результаты сборной пойдут в гору. Но увы… Отборочный турнир чемпионата мира-2022 оказался для нас провальным: девять поражений в десяти матчах, в том числе два проигрыша Люксембургу. Сборная демонстрировала абсолютно невнятную игру. Особенно было обидно за безропотные домашние поражения, ведь национальная команда почти всегда в родных стенах давала бой соперникам любого ранга. Осенью 2021 года в четырех последних матчах квалификации, три из которых состоялись в Баку, Азербайджан проиграл с общим счетом 2:12: 0:3 - Португалии и Ирландии, 1:3 – Сербии и Люксембургу. Казалось, после таких результатов контракт с Де Бьязи не будет продлен, но в декабре прошлого года Исполком АФФА решил иначе, оставив итальянца как минимум до октября.

Теперь же ситуация иная. Сборная впервые в своей истории выиграла три официальных матча подряд. Да, у соперников уровнем ниже, чем были в отборе. Да, эти победы не помогли выполнить поставленную задачу – 1-е место в группе. Но три победы подряд – это серьезный козырь в руках Де Бьязи и тех, кто хочет, чтобы он продолжил свою работу. Как отказаться от услуг тренера, который выиграл последние три матча из трех? Тренера, за которого, как мы видели в этих играх, команда готова биться и отдавать на поле все силы, а это признак того, что футболисты поддерживают итальянца. Конечно, победы над заметно ослабевшей Беларусью, не особо мотивированными Словакией и Казахстаном могут быть обманчивы. Возможно, в стартующем в марте следующего года отборе к Евро-2024 нас вновь, как и в квалификации на ЧМ-2022, ждет разочарование. Ну а что, если нет? Что, если эти три победы позволят Де Бьязи, наконец, определиться с тем, в какой футбол должна играть сборная Азербайджана, а игрокам придадут такую уверенность, что предстоящий цикл станет для нас лучшим в истории?

Любое тренерское увольнение – это лишь полдела. Важно – кто затем придет на смену. На мой взгляд, сегодня в Азербайджане нет тренеров, способных добиться со сборной серьезных успехов. Не считая, конечно, Гурбана Гурбанова. Но он в «Карабахе», и очень не хотелось бы терять ту прекрасную команду, которая сейчас есть в распоряжении лучшего азербайджанского тренера. А к чему привело совмещение Гурбановым двух постов мы видели в 2018 году. Агдамцы провалили Лигу Европы, проиграв в одном из домашних матчей 1:6, а сборная была разгромлена 0:4 в Косово и не смогла занять 1-е место в группе Лиги наций, хотя играла тогда в лиге «D», а не в лиге «С», как сейчас. Если после Де Бьязи вновь будет назначен иностранец, то предстоящим отборочным турниром, скорее всего, придется пожертвовать. Новому тренеру понадобится время, чтобы познакомиться с командой и освоиться в новых реалиях. В азербайджанских клубах иностранцы тоже работают. Есть мнение, что в сборную вполне можно пригласить российского специалиста Мурада Мусаева, который сейчас успешно тренирует бакинский «Сабах». Но, наверное, бывшему главному тренеру «Краснодара» сначала надо добиться чего-то значимого с «Сабахом», вывести команду в еврокубки и достойно там себя проявить. Думаю, что только после этого можно будет всерьез рассматривать кандидатуру Мусаева на пост главного тренера сборной Азербайджана.