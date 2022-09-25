На заседании Маджлиса Казахстана предупреждение Затулина о том, что Казахстан «встал на скользкую дорогу сближения с Западом», оценили, как угрозу интересам казахского народа. Отметим, что ранее, после известного заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что его страна не признает квазигосударства «ЛНР» и «ДНР», Затулин угрожал Казахстану повторением украинского сценария России.

Вслед за антиказахстанскими нападками, в которых в разные годы «отмечались» Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Евгений Примаков, Вячеслав Никонов, не говоря уже о скабрезных видеороликах Тиграна Кеосаяна, с угрожающе-уничижительными выпадами против Казахстана выступил известный спонсор сепаратизма на постсоветском пространстве и, по совместительству, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

- Что в казахстанской политике вызвало столь явное раздражение Москвы? Вроде бы, обе страны объединяют и ЕАЭС, и ОДКБ…

- Россия начала оказывать давление на Казахстан еще до высказывания президента Токаева об «ЛНР» и «ДНР». Вначале это были дезинформационные вбросы в СМИ о, якобы, случаях притеснения русскоязычного населения, теперь же все российские официальные лица стали выдвигать территориальные претензии на северные казахские земли. Москва уже перешла от слов к делу заблокировав по «техническим» причинам Каспийский Трубопроводный Консорциум, по которому 80 процентов казахстанской нефти поступает через российскую территорию на мировой нефтяной рынок.

- То есть, Москва устроила Казахстану экономическую блокаду?

- Безусловно! Никаких объективных причин для остановки работы КТК в порту Новороссийска не было и нет. Россия рассчитывает оставить Казахстан без нефтедолларов, составляющих львиную долю доходов страны и поступлений в госбюджет. Однако все попытки экономически задушить Казахстан тщетны – власти в Астане прекрасно понимают, чего добивается Кремль, и стремятся наладить пути экспорта энергоресурсов в обход РФ. У казахстанцев наступают сложные времена, но, с другой стороны, у них возникла уникальная возможность дистанцироваться от России, которая считает нашу страну своей провинцией.

Движение в российском геополитическом тренде, за которое так упорно держался Нурсултан Назарбаев, тормозило развитие Казахстана по всем аспектам государственного строительства. Следует понимать, что Москва сегодня ничего, кроме колониальной политики, предложить бывшим советским странам не может. Россия не является носителем ни демократических ценностей, ни научно-технического прогресса.

Во времена Назарбаева контакты с Москвой строились не на принципах международного права, как это должно быть в отношениях двух независимых государств, а на сугубо личных связях Назарбаева и Путина. Сейчас Токаев меняет этот подход и проводит политику дистанцирования от Кремля, в рамках которой он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Глава КНР, приехавший на форум мировых религий в Астану, открыто заявил, что его страна является гарантом территориальной целостности и суверенитета Казахстана.

Помимо этого, во время посещения 77-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Токаев встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, а также с некоторыми членами палаты представителей США. То есть, Казахстан хочет заручиться поддержкой своей новой политики вне независимости от глобальных мировых центров. Астану не устраивает агрессивная и неприемлемая для мирового сообщества нынешняя политика России. Сам факт пребывания в одной лодке с Кремлем, чреват для казахов непредсказуемыми последствиями...

- Означает ли это, что Токаев намерен вывести Казахстан из ОДКБ и ЕАЭС.

- Думаю, да, но не сразу. Токаев пытается избежать повторения в Казахстане украинской ситуации, риск которой, несомненно, существует. Вот почему, политика Астаны по дистанцированию от России будет постепенной. Прежде предстоит провести интенсивную работу по укреплению экономического суверенитета страны.

Понятно, что все это вызывает у российских пропагандистов приступы злобы, перетекающей в истерию. Как известно, еще с древних времен шуты, как правило, озвучивают мысли царя. Этим летом Путин дал понять, что демонтаж СССР проходил на невыгодных для России условиях, заявив, в частности, что у бывших советских республик остались «подарки» русского народа в виде исконно российских исторических территорий. Интересно, какие подарки остались у казахов, если Западная Сибирь, астраханские земли и Алтай всегда являлись ареалом расселения казахов? Как свидетельствуют исторические факты, степные народы кочевали там тогда, когда российского государства еще в помине не было. К примеру, Оренбург – это первая столица Казахстана. Исконно казахские земли протираются от Астрахани до Тюмени. Так кто кому подарил исконные земли?..

- А чего добивается Россия от Казахстана в контексте её войны с Украиной?

- Москва рассчитывает, что Астана поддержит её вторжение в Украину и станет, таким образом, в один ряд с йеменскими хуситами, Сирией и Никарагуа. Сейчас для Кремля важно добиться признания Казахстаном итогов референдума в «ЛНР» и «ДНР». Но заставить Астану поддержать Россию в войне в Украине невозможно. Дело не только в позиции лично Токаева, но и в отношении простых казахов. Судя по социальным сетям, а также настроениям в экспертном сообществе и гражданском секторе, более 70 процентов казахов однозначно на стороне Украины, которая подверглась ничем не спровоцированной агрессии. Если голоса поддержки российской войны и раздаются, то лишь на севере Казахстана, где российская информационная пропаганда очень сильна.

Опять-таки, по моим наблюдениям, возврат Казахстана в лоно России уже невозможен, точка невозврата пройдена. Казахстан более мягкими путями, не по жесткому украинскому варианту, начал процесс поэтапного выхода из пророссийского геополитического курса.

Сейчас Россия может создать Казахстану проблемы в экспорте энергоресурсов и, соответственно, притоке долларов в страну. Однако подчинить Астану своей политике Москва не сможет. Главным образом, потому что геополитическая ситуация в мире коренным образом изменилась, Запад готовится полностью прекратить всякие отношения с Россией, а Дели с Пекином с интересом ждут, чем все это кончится. Словом, никто не спешить вытаскивать Россию из санкционного болота и поддерживать умирающую российскую экономику. На это не решаются даже члены ЕАЭС, которые явно не спешат идти на дно вслед за российским фрегатом.

Теперь Токаеву приходится форсированными темпами развивать ненефтяной сектор экономики. Президент Казахстана провел очень важные встречи с крупнейшими американскими инвесторами в Нью-Йорке, где обещал им полную поддержку в реализации инвестиционных проектов.

В частности, были проведены переговоры и заключены контракты с такими компаниями как General Electric, Honeywell, Baker Hughes, Wabtec Corporation, Pfizer, Citi, Goldman Sachs, NASDAQ, Auerbach Grayson & Company LLP, Franklin Templeton, Brightlight Capital, AllianceBernstein, Jefferies Financial Group, Luxor Capital Group, Paine Schwartz Partners LLC, New Silk Road Forum, Robotti & Company Advisors, TPG Capital, Grupo Los Grobo, Microsoft и др. Добавлю к этому, что за годы независимости США инвестировали в экономику Казахстан 57,5 миллиарда долларов, а только за три месяца этого года приток американского капитала вырос вдвое и составил около 1,9 миллиарда долларов.

- Вы не прогнозировали украинский сценарий? Какая область может стать казахстанским Крымом или Донбассом?

- Места компактного проживания русских в Казахстане являются, как известно, северные регионы с административным центром в Петропавловске. Большинство провокационных призывов в России делается в отношении именно этих территорий.

В конце 90-х годов ГКНБ Казахстана задержали 22 человека, в том числе, двенадцать российских граждан, готовивших захват местной администрации, восстание русского населения и создание Республики Русская Земля (РРЗ) во главе с гражданином России Виктором Казимирчуком. У арестованных были обнаружены воззвания к русскому народу, гранаты, автоматы, коктейли Молотова и пр.

Какое-то время с российской территории на северные регионы Казахстана вещала на средних волнах радиостанция, которая вела сепаратистскую агитацию и пропаганду.

В начале 2000-х годов скандально известный писатель, лидер Национал-большевистский партии (НБП) России Эдуард Лимонов, планировал даже организовать вооруженный мятеж в северном Казахстане. Известно, что вооруженные сторонники Лимонова стеклись к российско-казахстанской границе, недвусмысленно угрожая атаковать пограничные области Казахстана. В итоге Лимонов и его сторонники были арестованы российскими правоохранительными органами по подозрению в террористической деятельности.

Высокой риск провоцирования сепаратизма наблюдался также в Восточном Казахстане. Однако Токаев разделил его на две административные области, и теперь в этом регионе Семипалатинск почти на 100 процентов заселен казахами, а на остальной территории доминирует русскоязычное население.

Думаю, если Москва решит дестабилизировать Казахстан по украинскому варианту, то это, скорее всего, будет Западный Казахстан, где очень сильны протестные тенденции по социально-экономическим мотивам.

Как вы знаете, в этом регионе есть крупные нефтяные месторождения, от которых очень зависит национальная экономика. Там же расположен город Уральск, почти полностью населенный казаками, которые провели недавно свой съезд, где все были одеты в казачью военную одежду, что было воспринято, как вызов властям в Астане. Дело в том, что еще со времен Назарбаева законами Казахстана категорически запрещено ношение военной формы, кроме той, что официально утверждена государством. Но казаки в Уральске проигнорировали этот закон.

Западные эксперты также считают, что Путина может заинтересовать богатый энергоресурсами Западный Казахстан, от которого очень зависит казахстанская экономики. Российские СМИ пытаются нагнетать в этом регионе сепаратистские настроения, пользуясь недовольством народа экономической политикой Астаны. По их убеждению, западные казахстанцы обижены на Центр, считая, что власть их обделяет во всем. Не случайно, все крупные протесты в Казахстане начинались именно с Западного Казахстана. В российских медиа обсуждались даже версии отделения западных областей страны. Также нельзя исключить, что сейчас, где-то в Кремле, не прорабатывают вариант присоединения этих казахстанских территорий.

Что же касается Северного Казахстана, то каких-то природных ресурсов, которые могли бы заинтересовать Россию, здесь нет. К тому же, на севере делимитация казахстанско-российской границы уже состоялась, а вот на Каспийском море вопрос границ по-прежнему остается открытым…