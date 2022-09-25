Самолет Finnair экстренно сел в Баку

Капитан самолета авиакомпании Finnair, выполнявшего рейс по маршруту Сингапур – Хельсинки, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья пассажира, говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно сообщению, самолет Airbus A350 приземлился в аэропорту Баку в 02:31 по местному времени. Пассажиру оказали медицинскую помощь, было принято решение поместить его в одну из медицинских клиник Баку.

Самолет в 05:50 вылетел из Баку в Хельсинки, отмечается в сообщении пресс-службы.