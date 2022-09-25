Заявление МИД Азербайджана

«Исполняется два года с дня, когда Вооруженные силы Азербайджана предприняли ответные меры по предотвращению очередной военной провокации со стороны ВС Армении. Эти меры, положившие начало 44-дневной Отечественной войне, были осуществлены в рамках права на самооборону и в полном соответствии с международным гуманитарным правом с целью предотвращения очередной военной агрессии Армении и обеспечения безопасности гражданского населения. Отечественная война положила конец почти 30-летней агрессии Армении против Азербайджана, обеспечила территориальную целостность Азербайджана, восстановила фундаментальные права почти миллиона азербайджанцев. Азербайджан самостоятельно обеспечил выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года», - говорится в заявлении.

В заявлении указывается, что победа азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, открыла новую эру в истории Азербайджана, восстановила международную справедливость: «Прекращение оккупации территорий Азербайджана выявило широкомасштабную незаконную деятельность Армении на этих землях на протяжении десятилетий. До международного сообщества были доведены очевидные доказательства массового минирования азербайджанских земель, целенаправленного уничтожения, присвоения исторического, культурного, религиозного наследия Азербайджана, разграбления природных ресурсов, разрушения инфраструктуры и других нарушений международного права. Азербайджан обратился в Европейский суд по правам человека и Международный суд для привлечения Армении к ответственности за неисполнение международных обязательств, а также за нарушения международного гуманитарного права и прав человека. 7 декабря 2021 года Международный суд единогласно принял решение о временных мерах в отношении Армении на основании петиций, поданных Азербайджаном».

В заявлении МИД также говорится о проводимых Азербайджаном в последние два года восстановительных работах на освобожденных территориях, о реализации крупных инфраструктурных проектов, обеспечении безопасного возвращения в свои дома около миллиона вынужденных переселенцев, возрождения жизни на этих землях.

«Армения же, напротив, демонстрируя реваншистскую позицию, не выполняет в полной мере взятые на себя обязательства, по-прежнему не выводя из региона свои вооруженные формирования и устанавливая новые мины, создает серьезную угрозу безопасности, не предпринимает практических шагов для открытия коммуникаций в регионе, продолжает военные провокации и тем самым серьезно подрывает попытки нормализации в постконфликтный период.

Азербайджан является инициатором нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ. Призываем Армению уважать эти фундаментальные принципы, соблюдать свои международные обязательства во имя обеспечения мира, безопасности и благополучия в регионе. Армении, наконец, необходимо прекратить имитацию переговоров и предпринять реальные, конструктивные шаги. Нет другой альтернативы для мирного развития региона», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.