Британская разведка: 30 сентября Путин объявит о присоединении территорий Украины

Существует реальная возможность того, что 30 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к палатам российского парламента официально объявит о присоединении захваченных регионов Украины к Российской Федерации, пишет BBC со ссылкой на сводку британской разведки.

Референдумы, проводимые в настоящее время на этих территориях Украины, должны завершиться 27 сентября.

Российские лидеры надеются, что любое объявление о присоединении территорий будет воспринято как оправдание "специальной военной операции" и укрепит патриотическую поддержку конфликта, отмечается в сводке.

Эти чаяния, вероятно, будут подорваны растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и беспокойством по поводу частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе, считает британская разведка.