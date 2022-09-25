Память героев Карабаха почтут минутой молчания

В полдень 27 сентября на всей территории Азербайджана минутой молчания будет почтена память погибших в Отечественной войне. С этой целью в 12:00 по бакинскому времени на территории страны будет остановлено движение транспорта и пешеходов.

В Баку, городах и районах, во всех населенных пунктах страны, а также в диппредставительствах Азербайджана за рубежом будут приспущены государственные флаги.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в знак глубокого уважения к памяти всех сражавшихся в Отечественной войне, отдавших свою жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана, 27 сентября ежегодно отмечается в стране как День памяти.