Рогозин может стать полпредом Путина на захваченных территориях Украины

В России могут создать новый федеральный округ - Крымский. В его состав войдут и сам полуостров, и «ЛДНР», и захваченные после 24 февраля в Украине территории (части Запорожской и Херсонской областей), пишут российские СМИ со ссылкой на источники в Совете Федерации, Администрации президента и «правительстве Крыма».

Возглавить новое полпредство может бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Источники утверждают, что решение по назначению Рогозина будет принято в ближайшее время и «оно с большой вероятностью будет положительным». Один из собеседников объяснил, что создание нового федерального округа связано с «непростой ситуацией», а управлять ими должен «политический тяжеловес».