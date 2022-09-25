Армянские СМИ сообщают о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался принимать генсека ОБСЕ Станислава Зася, который прибыл в страну 20 сентября с пятидневным визитом. Вместо этого Пашинян через два дня после прибытия Зася отбыл в Нью-Йорк, где на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Накануне появились сообщения о том, что, узнав о встрече Пашиняна со Столтенбергом в Нью-Йорке, Зась покинул Армению на несколько дней раньше, чем планировалось. Доказательством этому может служить то, что с того момента Зась никаких встреч с армянскими официальными лицами не проводил, отмечают армянские СМИ.