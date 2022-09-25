США обещают ответить России на «референдумы» в Украине

В администрации президента Джо Байдена отметили, что внимательно следят за «референдумами» в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины.

США и их союзники готовы ввести «быстрые и серьезные» экономические санкции против России за аннексию территорий Украины, заявили в Белом доме.

«Что касается того, что мы делаем, мы готовы наложить дополнительные быстрые и серьезные экономические издержки на Россию вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на эти действия, которые мы наблюдаем в настоящее время, если они будут продвигаться к аннексии», – сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, слова которой приводит Moscow Times.

По ее словам, Вашингтон готов поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» и «привлечь Россию к ответственности». «В ближайшие дни вы услышите от нас больше об этом», – пообещала Жан-Пьер.

США не будут отвечать до тех пор, пока Россия не перейдет непосредственно к аннексии, сказал чиновник Белого дома. По его словам, еще неизвестно, когда Россия попытается отторгнуть украинские территории. При этом глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что произойдет это «к концу месяца».

«Референдумы» в захваченных регионах Украины проходят с 23 по 27 сентября.