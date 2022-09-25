Эльчин Гулиев: Harop нанес сокрушительные удары по врагу
Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев в интервью официальной газете «Азербайджан» рассказал о выполнении боевых задач сотрудниками ГПС в дни апрельских боев 2016 года.
«В апрельских боях 2016 года в ответ на вражескую провокацию наши силы за несколько дней разгромили считавшиеся неприступными позиции врага, его пункты дислокации, командно-опорные пункты и штабы. ГПС также на высоком уровне выполнила все поставленные перед ней задачи, в том числе совершила первое боевое применение БПЛА-камикадзе Harop, нанеся врагу сокрушительные удары», - сказал Гулиев.