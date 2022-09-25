Япония требует от России извинений

МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина и выразил ему протест из-за задержания японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке. Кроме того, Япония требует от РФ официальных извинений из-за возникшей ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, пишут российские СМИ.

По словам министра, задержание японского консула в Москве - это нарушение Венской конвенции, что «абсолютно неприемлемо».

Глава МИД Японии утверждает, что консул не совершал противоправных действий», а при его задержании «были применены меры принуждения». При этом японская сторона сообщила, что дипломата уже освободили.

О задержании японского консула во Владивостоке стало известно накануне. По данным ФСБ, он был задержан «при получении за деньги сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае». ФСБ заявила, что консул признал вину, и показала видео встречи, в ходе которой он был задержан. После этого Тацунори объявили персоной нон грата, а Японии выразили протест. Отмечалось, что консул будет выслан из России.