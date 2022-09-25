Эльчин Гулиев об уничтоженных азербайджанскими беспилотниками целях

В ходе отражения широкомасштабной провокации ВС Армении 13 и 14 сентября в направлении Зангиланского района госграницы была уничтожена живая сила, артиллерия и минометы, боевые посты, опорные пункты и огневые точки противника, рассказал начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев в интервью официальной газете «Азербайджан».

«В результате боевого применения беспилотников Harop и «Кузгун» были уничтожены два зенитно-ракетных дивизиона «С-300», 2 станции управления комплексов «С-125» с боекомплектом, позволявшие противнику контролировать воздушное пространство Азербайджана с большого расстояния, радиолокационная система «П-18», станция постановки помех Р-330Ж «Житель» и антенные усилители системы, десятки боевых пунктов. В результате точных ударов был уничтожен склад военных боеприпасов противника, и пожар на этой военной базе часами сопровождался взрывами ракет и боеприпасов», - отметил он.