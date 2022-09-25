Левон Тер-Петросян призвал Пашиняна подписать капитуляцию... и признать победу Азербайджана

Отдел информации 11:53

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян после закрытой встречи со своими коллегами Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном, а также с экс-лидерами карабахских сепаратистов Бако Саакяном и Аркадием Гукасяном, призвал премьер-министра Никола Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном, назвав этот шаг «капитуляцией». Об этом Тер-Петросян сказал вчера вечером в интервью Общественному телевидению Армении.

«Армению ждут тяжелые и болезненные решения, ей придется подписать договоры как с Азербайджаном, так и с Турцией. Это никому не по душе, но придет момент, когда другого выбора просто не будет», - подчеркнул Тер-Петросян. Двухчасовая закрытая встреча, состоявшаяся в минувшие выходные при посредничестве католикоса Гарегина II, была организована вследствие недавних столкновений на азербайджано-армянской границе, приведших к тяжелому поражению армянской армии. Подробности встречи не сообщались, но позже в СМИ просочилась информация о том, что «один из бывших президентов» заявил на ней, что у Армении нет другого выбора, кроме как подписать документ о капитуляции. Было нетрудно догадаться, кто выдвинул такое предложение, что, собственно, и подтвердил Левон Тер-Петросян в интервью армянскому телевидению, подчеркнув, что у Армении не было другого выбора, кроме как подписать с Азербайджаном мирное соглашение, равное капитуляции. По его словам, если не решить проблемы с Баку и Анкарой, то в скором времени под угрозой окажется само существование армянской государственности. При этом первый президент Армении охарактеризовал возможное подписание мирного договора с Азербайджаном как «капитуляцию Еревана». В интервью Тер-Петросян отметил, что в истории было немало случаев, когда белый флаг выбрасывали государства, несравненно более сильные и влиятельные, чем Армения, назвав, в частности, Японию. «В мире нет стран-соседей, между которыми не были бы подписаны мирные соглашения. Да, подписание мирного договора с Азербайджаном – это капитуляция Армении», - заявил Тер-Петросян. Первый президент Армении отметил также, что, вне зависимости от того, кто именно примет столь тяжелые для Армении решения, его все равно назовут предателем. «Все решения плохи для нас, - сказал экс-глава государства. - Я вижу задачу следующим образом: из всех плохих вариантов следует выбрать наименее болезненный, а для достижения этого мы должны владеть информацией, которую знает только Никол Пашинян».

По словам Тер-Петросяна, на данный момент любой, кто заменит Пашиняна, возможно, подпишет документ, еще более неблагоприятный для Армении. Следует отметить, что после столкновений на границе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хочет подписать документ, в результате которого его назовут «предателем» и даже отстранят от власти. Но прежде, чем произнести эти слова, Пашинян добавил, что любое мирное соглашение станет обычной бумажкой, если оно не будет отвечать интересам армянского народа. Тем не менее известие о том, что Пашинян готовится подписать «предательский документ», вызвало в тот же день стихийные массовые протесты в Ереване и Ханкенди. Чтобы утихомирить протестующих, Пашиняну даже пришлось в прямом эфире Facebook заявить, что его слова искажены и что он не собирается подписывать никаких документов. Тер-Петросян также заявил, что Армения уже отказалась от Карабаха и не имеет права голоса в этом вопросе. По его словам, в нынешней ситуации никто в мире, даже Россия, не может в этом помочь Еревану. «В случае с Россией все было бы гораздо конструктивнее, если бы не события в Украине, - подчеркнул Тер-Петросян. – В свое время ключ к решению карабахского вопроса был в руках РФ, но сейчас положение Москвы настолько тяжелое, что этот ключ она потеряла». По словам первого президента Армении, в настоящее время в мире сложилась ситуация «похлеще Карибского кризиса». Сравнивая возможности России, США и ЕС в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, Тер-Петросян подчеркнул, что потенциал Москвы ослаб из-за ситуации в Украине.