В Москве избили и изнасиловали поэта российские СМИ
Накануне в Москве избили и изнасиловали задержанного поэта и активиста Артема Камардина. Об этом пишет «Новая газета. Европа», не указывая при этом источника информации.
По словам собеседника издания, силовики «очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантелю». После этого они заставили его извиниться на камеру за слова «Слава Киевской Руси, Новороссия - соси».
26 сентября «Новая газета. Европа» сообщала со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева, что полиция пришла в московскую квартиру, где живут Камардин, а также активисты Александра Попова и Александр Менюков. Полицейские не пустили адвоката в квартиру, сославшись на то, что там проводится «осмотр помещения». По словам Соловьева, затем Камардина, Попову и Менюкова повезли в отдел СК по Тверскому району Москвы. Позже Попову выпустили из отдела полиции, пишет «ОВД-Инфо». Она рассказала, что при обыске к ней также применяли насилие: вырывали волосы, заклеивали лицо и рот стикерами на суперклей, а также угрожали групповым изнасилованием. В разговоре с «Доксой» Попова добавила, что ей показывали видео изнасилования ее молодого человека Артема Камардина.
Позднее телеграм-канал «112» опубликовал видео, на котором Камардин извиняется «перед многонациональным русским народом»; на его лице видны следы побоев. Кроме Камардина, на видео извиняются еще два человека, отмечает «Медуза».
The Insider со ссылкой на адвоката Камардина - Леонида Соловьева пишет, что избитый и изнасилованный активист стал подозреваемым по статье о «возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия». Ночью Камардина госпитализировали: его привезли в больницу на машине скорой помощи. Позже адвокат сообщил, что врачи отказали активисту в госпитализации, из больницы его доставили в изолятор временного содержания.
25 сентября Артем Камардин участвовал в Маяковских чтениях - поэтических вечерах, которые проходят у памятника поэту Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади в Москве, напоминает «Медуза». Акцию активисты объявили антимобилизационной.