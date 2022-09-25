Накануне в Москве избили и изнасиловали задержанного поэта и активиста Артема Камардина. Об этом пишет «Новая газета. Европа», не указывая при этом источника информации.

По словам собеседника издания, силовики «очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантелю». После этого они заставили его извиниться на камеру за слова «Слава Киевской Руси, Новороссия - соси».

26 сентября «Новая газета. Европа» сообщала со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева, что полиция пришла в московскую квартиру, где живут Камардин, а также активисты Александра Попова и Александр Менюков. Полицейские не пустили адвоката в квартиру, сославшись на то, что там проводится «осмотр помещения». По словам Соловьева, затем Камардина, Попову и Менюкова повезли в отдел СК по Тверскому району Москвы. Позже Попову выпустили из отдела полиции, пишет «ОВД-Инфо». Она рассказала, что при обыске к ней также применяли насилие: вырывали волосы, заклеивали лицо и рот стикерами на суперклей, а также угрожали групповым изнасилованием. В разговоре с «Доксой» Попова добавила, что ей показывали видео изнасилования ее молодого человека Артема Камардина.