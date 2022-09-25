Азербайджан хочет перенять опыт Сингапура в борьбе с коррупцией
Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев на 27-м заседании Международной ассоциации прокуроров в Тбилиси встретился со своим сингапурским коллегой Люсьеном Вонгом, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе встречи Кямран Алиев отметил, что достижения Сингапура в борьбе с коррупцией в будущем могут быть изучены и внедрены на практике в Азербайджане», - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны договорились расширить сотрудничество между органами прокуратуры обеих стран.