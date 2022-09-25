В Минздраве почтили память героев Отечественной войны

Руководство и члены коллегии Министерства здравоохранения в полдень 27 сентября минутой молчания почтили память погибших за территориальную целостность Азербайджана.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, выступивший на мероприятии министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что сыны Азербайджана под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева вписали в историю нашей страны одну из славных страниц.

Т.Мусаев подчеркнул, что ценой жизни и крови шехидов, благодаря самоотверженности солдат и офицеров завершилась 30-летняя разлука с Карабахом.