Ильхам Алиев в Физули

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с президентом Ильхамом Алиевым в Физулинский район.

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Официальный сайт главы государства сообщает, что президент и первая леди в связи с 27 сентября – Днем памяти возложили цветы к мемориальному обелиску в селе Гараханбейли Физулинского района. Президент Азербайджана выступил здесь.

Глава государства и первая леди также почтили память погибших в Отечественной войне минутой молчания.