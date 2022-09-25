«Сегодня самые славные страницы истории Азербайджана пишутся золотыми буквами под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Блестящая победа над Арменией во Второй Карабахской войне, превратившаяся в символ чести и борьбы в нашей многовековой истории государственности, стала историческим событием, которое выходит за рамки 2020 года. Отважная азербайджанская армия отомстила за своих шехидов на поле боя, освободила исконные азербайджанские земли, восстановила территориальную целостность нашей страны», - говорится в заявлении МЧС Азербайджана по случаю 27 сентября - Дня Памяти.

«Славная память шехидов, отдавших свои жизни за Родину, всегда чтится высоко, выказывается большое почтение их памяти. Наш народ никогда не забудет своих героев! Да упокоит Аллах души наших шехидов! Карабах - это Азербайджан!», - отмечается в заявлении.