Токаев обсудит с Москвой наплыв россиян в Казахстан

Власти Казахстана проведут переговоры с Россией на фоне массового прибытия в республику граждан РФ. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры», - приводит заявление президента его пресс-служба.

По словам Токаева, в сложившейся ситуации граждане Казахстана обязаны «проявить человечность, терпение и организованность». «У нас нет ни кризиса, ни паники. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», - сказал он.

После того, как 21 сентября в России была объявлена «частичная мобилизация», Казахстан стал одним из главных направлений, по которому не желающие воевать россияне покидают страну. По данным казахстанского МВД, с 21 сентября в республику въехали около 98 тысяч граждан РФ, а выехали из страны 64 тысячи россиян.