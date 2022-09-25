В Азербайджане утвержден порядок продажи квартир с аукциона

Данный документ определяет порядок проведения в форме открытого аукциона продажи квартир, построенных по заказу Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в поселках Рамана Сабунчинского района, Умид Гарадагского района, Ходжасан Бинагадинского района города Баку, Апшеронском, Ленкоранском и Самухском районах, а также в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку и Апшеронском районе в многоквартирных домах, строительство которых продолжается.

В соответствии с «Порядком продажи квартир Министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики и использования средств, полученных от продажи», утвержденным Указом №1661 Президента Азербайджана от 11 апреля 2022 года, в случае невозможности продажи квартир в онлайн-режиме через официальный интернет-сайт Минтруда их продажа осуществляется посредством аукциона.