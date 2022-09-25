Посольство: США привержены установлению мира на Южном Кавказе

Посольство США в Баку на своей официальной странице в Facebook выразило соболезнования в связи с отмечаемым в Азербайджане Днем памяти.

«Мы чтим память погибших в конфликте между Арменией и Азербайджаном 27 сентября, выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем выздоровления раненым. США привержены делу установления мира в регионе Южного Кавказа».