Казахстан не выдаст россиян, которых разыскивают военкоматы

Казахстан может выдать уклоняющихся от мобилизации граждан России, но только если против них возбуждено уголовное дело и их объявят в розыск, сообщил глава МВД страны Марат Ахметжанов, которого цитируют российские СМИ.

«Если это уголовное правонарушение, сегодня каждый день, как со стороны России, так и с нашей стороны, ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими парламентами», - заявил Ахметжанов.

При этом он добавил, что Казахстан не будет выдавать россиян, которых разыскивают военкоматы, так как «это не является правовым основанием для их выдачи».