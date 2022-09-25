NASA столкнуло свой космический аппарат с астероидом

Космический аппарат NASA врезался в астероид в ходе беспрецедентного эксперимента с целью понять, можно ли сбить с курса потенциально опасный космический камень, передает Associated Press.

Галактическое столкновение с безобидным астероидом произошло в понедельник на расстоянии 9,6 миллиона километров. Космический аппарат Dart врезался в небольшой космический камень со скоростью 22 500 километров в час. По словам ученых, в результате столкновения должен был образоваться кратер, а в космическое пространство выброшены потоки камней и пыли. Ученые надеются, что столкновение изменило орбиту астероида.

Пройдет несколько дней или даже недель, прежде чем NASA узнает, насколько сильно космический аппарат столкнул астероид.