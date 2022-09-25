Более того, правительство Японии выразило России протест в связи с задержанием консула. А в японском МИДе заявили, что дипломата после ареста допрашивали, завязав ему глаза и связав руки. В нынешней России возможно все, поэтому и данное заявление Токио вполне может оказаться правдой.

Через короткое время после задержания японский дипломат в нарушение всех правил и инструкций признал свою вину. Но Токио продолжает все отрицать, настаивая на версии, что произошедшее - «провокация российских спецслужб».

Консул Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан российскими властями по подозрению в шпионаже. Россия утверждает, что он признал «нарушение закона». Москва объявила консула персоной нон грата, и его вышлют в Японию в течение 48 часов.

Но куда важнее другое. Мотоки Тацунори уже достаточно давно находится в России. А, следовательно, по роду своей деятельности обзавелся кругом информаторов. До определенного момента у российского ФСБ это вопросов не вызывало – ну, шпионит помаленьку, так все это делают, ничего необычного в этом нет, сплошная рутина.

Скажу больше: установленный дипломат-разведчик – это немалая ценность для контрразведки. Его берегут, холят и лелеют, а одновременно подсовывают ему дезинформацию, составленную настоящими асами своего дела. Брать его – это резать курицу, которая несет золотые яйца, ведь даже по тем вопросам, что он задает своим информаторам, можно многое выяснить об интересе иностранной спецслужбы в твоей стране.

Да и особо нашпионить-то Мотоки Тацунори по российским меркам ничего не мог, поскольку главные секреты – они не во Владивостоке, а в Москве. А то, что есть во Владивостоке, и без того японцам прекрасно известно. Но это благолепие длилось ровно до того момента, пока Япония не ввела санкции против России. Тут уж не место благодушествовать, японского консула обязательно нужно было показательно взять с поличным и получить от него признательные показания.

И именно с поличным, со скандалом, чтобы показать Западу и его союзникам: «Мы не дремлем, мы на посту и бдим». Что, собственно, и было сделано. Москва продемонстрировала Токио свой оскал – остается только понять, зачем это было сделано? Показать враждебность «недружественному государству» - так японцам и без ареста их консула все было понятно.

Уничтожить источник утечки конфиденциальной информации – так ничего серьезного он из себя не представлял, лучше было бы продолжить с ним играть в оперативные комбинации. Даже если Мотоки Тацунори добыл информацию о том, что в ближайшее время Россия поставит Мьянме несколько истребителей Су-30СМ – так об этом контракте не говорил только ленивый.

Так что смысл этого шпионского скандала был только один – сам этот скандал. Никаких иных логических объяснений этому нет, никакие интересы России здесь не прослеживаются – только демонстрация готовности «карать и не пущать». В Москве не хотят признавать того, что времена опасений вызвать российское недовольство теми или иными действиями или заявлениями уже давно прошли.