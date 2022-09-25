Евросоюз: «Желаем азербайджанскому народу мира и процветания»

«В день памяти погибших в войне 2020 года представительство Европейского союза в Азербайджане выражает глубокие соболезнования семьям погибших». Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Азербайджане, опубликованном в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что Евросоюз намерен тесно сотрудничать с Азербайджаном и Арменией во имя устойчивого мира и поддерживает усилия, направленные на примирение двух стран.

«Желаем азербайджанскому народу и региону мира и процветания!», - говорится в публикации.