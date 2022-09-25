Болгария призывает своих граждан срочно покинуть Россию

Правительство Болгарии призвало своих граждан, которые находятся сейчас в России, срочно покинуть страну на фоне частичной мобилизации в стране. Власти просят также воздержаться от поездок в РФ, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Болгарии.

"В связи с ухудшением ситуации Министерство иностранных дел Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в РФ и рекомендует болгарским гражданам, находящимся в Российской Федерации, рассмотреть возможность как можно скорее покинуть страну, используя имеющиеся в настоящее время средства передвижения", - говорится в сообщении.