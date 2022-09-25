Эрдоган предупредил Грецию: Мощь Турции намного больше

Турция ожидает от всех зарубежных стран сотрудничества в борьбе с проявлениями терроризма, в том числе в вопросе выдачи лиц, причастных к терроризму, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре, сообщает агентство «Анадолу».

Турецкий лидер в своем выступлении подверг критике западные страны, подчеркнув, что «лица, причастные к террористическим организациям, сегодня вольготно разгуливают на улицах стран Европы».

Эрдоган также привлек внимание к провокациям Греции, в частности, прокомментировав недавний инцидент с размещением греческой бронетехники на демилитаризованных островах в Эгейском море.

«Нам прекрасно известны истинные цели кругов, провоцирующих Грецию на противостояние с Турцией. Турция осуждает любые попытки превращения Эгейского и Средиземного моря в зоны противостояния и кровопролития. Мы выступаем за мир и стабильность», - подчеркнул он.

По словам Эрдогана, вооружение, размещаемое Грецией на островах, а также вблизи сухопутной границы с Турцией - в регионе Западная Тракия, не пугает Анкару, потому что «мощь Турции намного больше».