Глава МВД Турции подал прошение об отставке
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал прошение об отставке президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает Milli Gazete.
По ее данным, глава МВД заявил о желании покинуть занимаемую должность во время заседания Кабинета Министров, прошедшего 26 сентября. Пока неизвестно, как Эрдоган отреагировал на его просьбу.
50-летний Сойлу занимает пост главы МВД Турции с августа 2016 года.
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