Бадалов спутал железо с марихуаной и отправился в тюрьму на 6 лет
В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 51-летнего Таира Бадалова, жителя Геранбойского района, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере и хранении огнестрельного оружия.
Как сообщает haqqin.az, в результате операции, проведенной сотрудниками Самухского районного управления полиции, 27 февраля текущего года около кафе «Гоша Чинар», расположенного у дороги Набиагали - Чобанабдаллы, был задержан Таир Бадалов по подозрению в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. При осмотре сумки в руках Бадалова блюстители порядка обнаружили 3 килограмма 640 граммов марихуаны, а также охотничье ружье с обрезанным стволом.
Обвиняемый Таир Бадалов признал себя виновным. В своих показаниях он заявил, что проживал один в селе Муздурлар Геранбойского района, не общался с семьей, работал разнорабочим, пристрастился к алкоголю и последние два года употреблял марихуану.
«Раньше ехал работать в Гянджу. Когда работы не находилось, ночевал на городском вокзале», - говорит Бадалов.
Согласно его показаниям, он обнаружил черный пакет под мостом, когда как обычно утром шел на рынок труда.
«Я подумал, что, может быть, там железо, я смогу продать как металлолом. Разорвал целлофановый пакет и увидел, что в нем сушеная марихуана. В сумке также находилось оружие», - заявил обвиняемый в суде.
По словам Бадалова, он намеревался избавиться от оружия, сбросив его в Куру, а наркотики спрятать в Самухском районе для дальнейшего употребления. По пути на железнодорожный вокзал мужчина решил зайти в кафе в поселке Набиагали и перекусить, но по дороге его задержали сотрудники полиции.
Решением суда Таира Бадалова приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.