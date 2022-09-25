Бадалов спутал железо с марихуаной и отправился в тюрьму на 6 лет

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 51-летнего Таира Бадалова, жителя Геранбойского района, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере и хранении огнестрельного оружия.

Как сообщает haqqin.az, в результате операции, проведенной сотрудниками Самухского районного управления полиции, 27 февраля текущего года около кафе «Гоша Чинар», расположенного у дороги Набиагали - Чобанабдаллы, был задержан Таир Бадалов по подозрению в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. При осмотре сумки в руках Бадалова блюстители порядка обнаружили 3 килограмма 640 граммов марихуаны, а также охотничье ружье с обрезанным стволом.

Обвиняемый Таир Бадалов признал себя виновным. В своих показаниях он заявил, что проживал один в селе Муздурлар Геранбойского района, не общался с семьей, работал разнорабочим, пристрастился к алкоголю и последние два года употреблял марихуану.

«Раньше ехал работать в Гянджу. Когда работы не находилось, ночевал на городском вокзале», - говорит Бадалов.