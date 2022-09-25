Грузия не закроет границы для россиян

У Грузии нет оснований закрывать границу с Россией, но приняты меры по усилению контроля на пограничных контрольно-пропускных пунктах. Об этом во вторник, 27 сентября, заявил глава МВД республики Вахтанг Гомелаури, пишут грузинские СМИ.

«Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас?», - заявил Гомелаури журналистам.

Министр внутренних дел при этом признал, что пункт пропуска на грузино-российской границе работает на пределе из-за большого наплыва людей, желающих выехать из РФ. По его словам, к «Верхнему Ларсу» направлены дополнительные силы полиции на случай, если «понадобится кого-то вывести, задержать или выдворить».

По его словам, грузинские власти уже приняли меры для усиления контроля на пограничных КПП, в частности, увеличили число сотрудников для осуществления таможенного контроля.

Министр отметил, что примерно 60% из прибывших в Грузию россиян уже покинули республику.

В понедельник сообщалось, что около 3,5 тыс. легковых автомобилей скопилось в очереди на российско-грузинской границе на КПП Верхний Ларс в Северной Осетии.

Во вторник пресс-служба главного управления МВД по Северной Осетии сообщила, что приток легкового транспорта, движущегося в сторону Грузии из России, нарастает, людям разрешили пеший переход через границу. На КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата, говорится в сообщении.