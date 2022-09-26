Макрон хочет поговорить с Ильхамом Алиевым

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести в ближайшие часы телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«С президентом Алиевым я поговорю в ближайшие часы. Франция сделает все, чтобы Южный Кавказ был стабильным, надежным и процветающим регионом. Ильхам Алиев также выразил намерение положить конец нестабильности в регионе и высказал желание содействовать достижению решений», - сказал Макрон.

Он добавил, что Франция призывает к разрядке напряженности и возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном.