В Кремле подтвердили заявление Чавушоглу

Россия сохраняет готовность вести переговоры с Украиной, но с развитием ситуации меняются и их условия. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на это указал глава государства Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Слова официального представителя Кремля приводят российские СМИ.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в ходе встречи лидеров России и Турции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде Путин допустил возможность возврата к мирным переговорам с Киевом.

«Президент говорил, что, разумеется, Россия сохраняет свою готовность вести переговоры, но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия», - уточнил Песков. Он отметил, что принцип сохраняется прежним: «все цели специальной военной операции».