Россияне бронируют чартеры в Баку

Состоятельные россияне ищут способы покинуть страну после объявления мобилизации и на фоне слухов о закрытии границ для мужчин мобилизационного возраста, пишет The Guardian.

«Пассажиры в основном направляются в Азербайджан, Турцию и Армению, которые разрешают россиянам безвизовый въезд. Они платят от 21 до 46 тыс. долларов за место в частном самолете, а стоимость аренды восьмиместного самолета колеблется от 86 тыс. до 151 000 тыс. долларов, что во много раз дороже обычного тарифа», - пишет издание.

«Ситуация на данный момент абсолютно сумасшедшая. Если раньше мы получали по 50 запросов в день, то теперь – 5000», рассказал The Guardian Евгений Быков, директор авиаброкерской компании «Ваш Чартер».