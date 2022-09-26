Как выбрать планшет для учебы?

Начался учебный год, а с ним бесконечная череда занятий. Презентации, рефераты, доклады, поиск информации, мультимедийные занятия – вот часть задач, для которых может понадобиться планшет.

Как выбрать планшет для учебы?

В первую очередь, смотрим на размер и разрешение. Главное – здоровье. Продолжительная работа за экраном может сказаться на зрении, поэтому не стоит экономить на себе.

Диагональ дисплея

Стоит учитывать, что у планшета экран является рабочей поверхностью. Пользователю должно быть удобно печатать, искать информацию, читать или смотреть видео. Оптимальный размер – 9-10 дюймов. Модели с большим экраном подойдут для художников, а планшеты поменьше будет удобно брать с собой в качестве читалки.

Матрица и разрешение

Достаточно Full HD и IPS, OLED. Эти характеристики гарантируют яркое, точное и качественное изображение. Для размеров планшета таких параметров точно будет достаточно.

Конструкция

Классический планшет представляет собой один дисплей, на котором можно печатать, рисовать, смотреть и работать. Однако есть варианты с портативной клавиатурой. В таком случае планшет можно использовать в качестве полноценного лэптопа только в меньшем размере. 

Операционная система

Android – самая распространенная платформа. Преимуществом служит большой ассортимент бесплатных приложений, которые можно установить на планшет. Windows – привычно для компьютеров, поэтому не будет разницы в пользовательском опыте. iOS – операционная система Apple быстро работает и синхронизируется с другими устройствами яблочного семейства.

Память

Объем оперативной памяти влияет на скорость работы устройства. А встроенная память – сколько приложений и файлов можно хранить на планшете. В обоих случаях чем больше, тем лучше. Однако для учебы достаточно и средних значений. Оперативная память: 1-1,5 Гб, встроенная память – 128-256 Гб. Память можно добавить дополнительными картами, флешками, учтите этот момент. 

Производительность

За этот параметр отвечает процессор. Для комфортной учебы на планшете с головой хватит 4-8 ядер.

Автономность

Производители заявляют, что батареи хватает на 8-10 часов, на деле будьте готовы к оптимальным 5-6 часам. Этого достаточно на все занятия, дорогу и даже просмотр медиа.

На что еще обратить внимание?

  • Материал корпуса. Чем прочнее и качественнее, тем больше вероятность, что гаджет прослужит долго. 
  • Камера. В планшете их чаще всего 2 – передняя и задняя. Вы можете снимать на планшет, как на смартфон, а также использовать девайс для видеозвонков. 
  • Количество портов. Для зарядного устройства, наушников, карты памяти и прочие. 

Мы назвали все основные характеристики, кроме цены. Этот параметр зависит от ваших возможностей и желания.