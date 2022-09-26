Начался учебный год, а с ним бесконечная череда занятий. Презентации, рефераты, доклады, поиск информации, мультимедийные занятия – вот часть задач, для которых может понадобиться планшет.

Как выбрать планшет для учебы?

В первую очередь, смотрим на размер и разрешение. Главное – здоровье. Продолжительная работа за экраном может сказаться на зрении, поэтому не стоит экономить на себе.

Диагональ дисплея

Стоит учитывать, что у планшета экран является рабочей поверхностью. Пользователю должно быть удобно печатать, искать информацию, читать или смотреть видео. Оптимальный размер – 9-10 дюймов. Модели с большим экраном подойдут для художников, а планшеты поменьше будет удобно брать с собой в качестве читалки.